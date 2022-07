Il D-Day di Draghi, cosa dice chi gli sta vicino. Ritorno alla vita privata? (Di venerdì 15 luglio 2022) Al di là della «voglia matta» di Giuseppe Conte di togliere la poltrona al suo successore a Palazzo Chigi, Mario Draghi, l'ex governatore della Bce non aveva certo voglia di rimanere all'infinito alla presidenza del Consiglio. E ieri è arrivato il momento di annunciare la parola «fine». Chi gli sta vicino, evocando lo sbarco in Normandia avvenuto nella seconda guerra mondiale, parlava da tempo di un «D-Day», dove la «D» è quella di Draghi: sì, perché l'agenda da settimane era puntata sulla data limite del prossimo 3 settembre, quella che prevede il compleanno del premier. Una festa che sarà particolare, visto che Draghi compirà 75 anni: una cifra che molti protagonisti della finanza scelgono per ritirarsi a vita privata, abbandonando gli incarichi operativi per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Al di là della «voglia matta» di Giuseppe Conte di togliere la poltrona al suo successore a Palazzo Chigi, Mario, l'ex governatore della Bce non aveva certo voglia di rimanere all'infinitopresidenza del Consiglio. E ieri è arrivato il momento di annunciare la parola «fine». Chi gli sta, evocando lo sbarco in Normandia avvenuto nella seconda guerra mondiale, parlava da tempo di un «D-Day», dove la «D» è quella di: sì, perché l'agenda da settimane era puntata sulla data limite del prossimo 3 settembre, quella che prevede il compleanno del premier. Una festa che sarà particolare, visto checompirà 75 anni: una cifra che molti protagonisti della finanza scelgono per ritirarsi a, abbandonando gli incarichi operativi per ...

