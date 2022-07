Il conto della pandemia lo paga (anche) Pechino. La crescita cinese si ferma (Di venerdì 15 luglio 2022) Bisogna essere onesti, non ci si poteva aspettare qualcosa di molto diverso. Mesi di feroci lockdown, milioni di cittadini murati vivi in casa, imprese chiuse, porti bloccati, non potevano non assestare un colpo micidiale alla seconda economia globale. Se poi ci si mettono anche la crisi immobiliare e quella delle banche, non c’è da stupirsi. La Cina ha finito la benzina e ora paga il conto di una strategia zero-Covid, come piaceva chiamarla a Pechino, che è stata più un fallimento che altro. I numeri diffusi dall’ufficio di Statistica del Dragone, che hanno immediatamente trascinato al ribasso i principali listini asiatici, non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Nel secondo trimestre, infatti, il Pil della Cina è cresciuto appena dello 0,4%, per colpa, parola dello stesso ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Bisogna essere onesti, non ci si poteva aspettare qualcosa di molto diverso. Mesi di feroci lockdown, milioni di cittadini murati vivi in casa, imprese chiuse, porti bloccati, non potevano non assestare un colpo micidiale alla seconda economia globale. Se poi ci si mettonola crisi immobiliare e quella delle b, non c’è da stupirsi. La Cina ha finito la benzina e oraildi una strategia zero-Covid, come piaceva chiamarla a, che è stata più un fallimento che altro. I numeri diffusi dall’ufficio di Statistica del Dragone, che hanno immediatamente trascinato al ribasso i principali listini asiatici, non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Nel secondo trimestre, infatti, il PilCina è cresciuto appena dello 0,4%, per colpa, parola dello stesso ...

Pubblicità

gparagone : La (s)fiducia, ...ma con riserva. Le dimissioni, ...ma con l'elastico. E il conto della #crisi servito ancora una… - GiovaQuez : Lavrov: 'L'Occidente deve rendersi conto di essere responsabile della morte di civili, soprattutto nelle repubblich… - CarloCalenda : Ci rendiamo perfettamente conto che organizzare un campo della serietà è difficile ma quale alternativa ha il paese… - 29e13f1f8adc481 : @GiovanniToti Serve un governo senza la presenza di alcuni ministri,con una diversa visione e posizione sul fronte… - nishimondo : non avevo tenuto in conto che in un anno sono cambiata tantissimo soprattutto mentalmente e adesso andare in vacanz… -