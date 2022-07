Il centrodestra favorito al voto anticipato Ma pesa il fattore Salvini

Pubblicità

la Repubblica

Elezioni, prime ipotesi sui risultati in caso di voto Campo stretto (senza M5S) spacciato,ma golden share in mano al centro. E' questo il quadro in estrema sintesi che dipinge per Affaritaliani.it il sondaggista Alessandro Amadori con l'ipotesi elezioni politiche ...È stato così con le Camere di Commercio : ne hal'aggregazione, generando realtà capaci di ...in piedi un governo cittadino in cui il centrosinistra ha eletto il sindaco ed ilha ... Perché il centrodestra diviso ha perso il dominio nelle città “Poche leggi regionali e tutte mal fatte, il centrodestra collezione un nuovo cartellino rosso dalla Corte dei Conti”. Micaela Fanelli, capogruppo ...In realtà è quello che ci saremmo augurati dall’inizio di questa legislatura, dove tutto sembra, invece, essere stato fatto in direzione opposta e contraria e dove, siamo quasi certi, anche negli ...