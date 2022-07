Il calcio sotto shock, ucciso Federico Potarski: il difensore assassinato mentre lavorava per Uber | VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) Un gravissimo episodio ha sconvolto il mondo del calcio. E’ stato ucciso il difensore Federico Potarski, assassinato mentre lavorava come autista da Uber. Il 29enne era alla guida di un’auto durante il lavoro per l’azienda, poi il dramma. Potarski è stato avvicinato da alcuni criminali e ucciso con un colpo alla testa. Secondo la ricostruzione, il calciatore era alla guida di una Fiat Uno Way, quando è stato aggredito. Il calciatore ha provato a reagire e la mossa è risultata fatale. I malviventi hanno lasciato partire un colpo che ha colpito il 29enne in testa. Potarski è morto sul colpo. Un amico di Potarski ha parlato a TN: “era un mio amico del quartiere e avevamo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Un gravissimo episodio ha sconvolto il mondo del. E’ statoilcome autista da. Il 29enne era alla guida di un’auto durante il lavoro per l’azienda, poi il dramma.è stato avvicinato da alcuni criminali econ un colpo alla testa. Secondo la ricostruzione, il calciatore era alla guida di una Fiat Uno Way, quando è stato aggredito. Il calciatore ha provato a reagire e la mossa è risultata fatale. I malviventi hanno lasciato partire un colpo che ha colpito il 29enne in testa.è morto sul colpo. Un amico diha parlato a TN: “era un mio amico del quartiere e avevamo ...

