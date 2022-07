Il bonus benzina 200 euro per i lavoratori privati al via: vale anche per gasolio, Gpl, metano e auto elettriche (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per i buoni benzina da 200 euro introdotti contro il caro-carburante. Secondo le regole dell’AdE i bonus non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Possono accedervi i datori di lavoro privati (anche chi non svolge attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché abbiano dipendenti) ma non le amministrazioni pubbliche. La platea dei beneficiari include solo i lavoratori dipendenti. I buoni possono essere corrisposti da subito, senza necessità di accordi contrattuali, e valgono per benzina, gasolio, Gpl e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici. La ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per i buonida 200introdotti contro il caro-carburante. Secondo le regole dell’AdE inon sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Possono accedervi i datori di lavorochi non svolge attività commerciale e inomi, purché abbiano dipendenti) ma non le amministrazioni pubbliche. La platea dei beneficiari include solo idipendenti. I buoni possono essere corrisposti da subito, senza necessità di accordi contrattuali, e valgono per, Gpl e, maper la ricarica di veicoli elettrici. La ...

