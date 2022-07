Il Barcellona ha concordato un accordo “meno di 80 milioni di euro” per Bernardo Silva del Manchester City

(Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 14:12:23 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Secondo quanto riferito, ilha raggiunto uncon ilper ingaggiareperdegli 80diinizialmente suggeriti, a condizione che Frenkie de Jong lasci il club questa estate. Si pensa che Xavi sia un ammiratore di lunga data dell’uomo del, che a sua volta sogna di giocare per il. Ilha tenutoal club la scorsa estate, ma ha una politica per non intralciare nessuno se desiderasse partire, qualcosa che ...

Pubblicità

Tiarossi2 : RT @juvinsight: - juvinsight : -

Tebigeek

...per gli aspetti legali da Pedersoli Studio Legale con gli equity partner Eugenioe ... Le tappe delNel momento in cui si sarebbero dovuti raccogliere i frutti degli importanti ..."Insieme ad altre città europee, tra cui Firenze,, Berlino e Parigi, chiederemo alla ...in questa futura agenzia sociale per l'affitto chi seguirà già ora strada del canone". L'... Man Utd "dice al Barcellona che vuole che l'accordo di trasferimento per Frenkie de Jong venga completato entro venerdì" con problemi sugli stipendi retrodatati BORGARO TORINESE - Il Tribunale di Torino ha omologato, con decreto depositato il 1 luglio, la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale di Scarpe & Scarpe, azienda torinese nata nel ...TORINO - Scarpe & Scarpe: il Tribunale di Torino omologa il concordato. In un lungo comunicato, la famiglia Pettenuzzo ed il CdA di Scarpe & Scarpe esprimono soddisfazione per il traguardo raggiunto.