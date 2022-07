Ignazio Marino si leva un altro sassolino dalla scarpa su Renzi: “Parla lui di credibilità ed etica?” | VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) I rapporti tra i due sono tesi da anni. Fin da quando lui era sindaco di Roma e l’altro era segretario del Partito Democratico. Ignazio Marino, infatti, ha sempre indicato Matteo Renzi come mandante della fine della sua esperienza di primo cittadino della capitale. Ha sempre detto di esser stato pugnalato alle spalle dai vertici del suo stesso partito. E, non appena ne ha occasione, il chirurgo (dopo l’esperienza al Campidoglio è tornato al suo primo lavoro) torna a commentare le ultime uscite del leader di Italia Viva. Ignazio Marino contro Renzi su “credibilità ed etica” Nel suo camice da chirurgo, Ignazio Marino si è collegato in diretto con “In Onda”, su La7. E non ha fatto mancare l’ironia. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) I rapporti tra i due sono tesi da anni. Fin da quando lui era sindaco di Roma e l’era segretario del Partito Democratico., infatti, ha sempre indicato Matteocome mandante della fine della sua esperienza di primo cittadino della capitale. Ha sempre detto di esser stato pugnalato alle spalle dai vertici del suo stesso partito. E, non appena ne ha occasione, il chirurgo (dopo l’esperienza al Campidoglio è tornato al suo primo lavoro) torna a commentare le ultime uscite del leader di Italia Viva.controsu “ed” Nel suo camice da chirurgo,si è collegato in diretto con “In Onda”, su La7. E non ha fatto mancare l’ironia. ...

