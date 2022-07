Ieri 45 mila quarte dosi vaccino | mai così tante

Pubblicità

Accelerazione della campagna vaccinale:sono state oltre 55le somministrazioni, con oltre 45quarte dosi, livello mai raggiunto finora da febbraio ad oggi (da quando sono iniziare le quarte somministrazioni). In totale, ......200bambini sono stati rapiti dall'Ucraina e sono stati portati in territorio russo. 'Mentre parliamo, bambini, donne, giovani e anziani vivono nel terrore. Piangono per ciò che hanno perso,... Borsa italiana oggi: Milano su nonostante crisi di governo. Spread a 220 Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano dopo il tonfo di ieri sui venti di crisi di governo: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,84% a 20.933 punti. (ANSA).