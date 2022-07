I tentativi dei fratelli Bianchi di ottenere testimonianze che li scagionassero per l’omicidio di Willy

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Due amici dei, Omar Sahbani e Michele Cerquozzi, entrambi presenti la sera deldiMonteiro Duarte a Colleferro, hanno tirato in ballo Francesco Belleggia, assegnandogli un ruolo cruciale nei fatti del 6 settembre 2020. “Quando il giovaneè caduto in terra – ha detto Sahbani – ha tentato di rialzarsi ma mentre lo stava facendo, girandosi su se stesso, vedevo Belleggia avvicinarsi a lui e tirargli un calcio con forza, dal basso verso l’alto, al viso, lato sinistro”. Cerquozzi invece: “Noto Belleggia Francesco caricare indietro un calcio, che poi sferra a qualcosa o qualcuno a cui non saprei dire, visto che mi stavo spostando e tra me e Belleggia c’era un’auto”. I due, però, potrebbero aver concordato la versione per alleggerire la posizione di Marco e Gabriele ...