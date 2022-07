I rischi sull'offerta del petrolio: Biden a Riad in cerca di soluzioni (Di venerdì 15 luglio 2022) Stasera Joe Biden sarà in Arabia Saudita per convincere i paesi del Golfo a produrre più petrolio. L’obiettivo è riportare in equilibrio l’offerta e quindi i prezzi. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Stasera Joesarà in Arabia Saudita per convincere i paesi del Golfo a produrre più. L’obiettivo è riportare in equilibrio l’e quindi i prezzi.

