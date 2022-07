I grillini aprono la crisi di governo ma perdono nuovi pezzi

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 luglio 2022) Di quel movimento che doveva “rivoltare” il Parlamento è rimasto ben poco. Gli italiani pagano a caro prezzo utopie e scelte assistenzialiste. L’economia italiana è in ginocchio, l’euro è una moneta in caduta libera, il potere d’acquisto è a minimi, l’inflazione è galoppante. Più che abolire la povertà ihanno spinto in fascia di povertà milioni di italiani. Ma le urne si avvicinano. Nonostante ie i piddini sono incollati alle poltrone, al massimo nella prossima primavera bisognerà ridare voce agli italiani. Sarà impossibile fermare la marea patriottica di Giorgia Meloni e la fine del movimento grillino. Ad oggi i sondaggi non lasciano spazio a fantasie: il centrodestra vincerà a mani basse. E iandranno non oltre il 10% sempre che non riescano a fare peggio. Giuseppe Conte ha spinto fuori dal partito Luigi ...