I giudici tedeschi vietano l' uso del nome di Falcone per pizzeria  

Leggi su agi

(Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Giusto tutelare ile la storia di Giovanni. Non potrà utilizzare ildel magistrato per la sua, pena un'ammenda fino a 250 mila euro o una condanna fino a sei mesi di reclusione, il ristoratore di Francoforte, Constantin Ulbrich, finito nella bufera due anni fa per avere chiamato il suo locale "e Borsellino". A stabilirlo idi appello di Francoforte sul Meno che hanno ribaltato la sentenza di primo grado e hanno accolto il ricorso presentato da Maria. Sui muri della, sui quali erano stati riprodotti fori di proiettili, Ulbrich aveva anche appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i dueassassinati 30 anni fa, e accanto aveva messo l'immagine di ...