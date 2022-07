I 17 mesi di leadership di Draghi in Europa (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Mario Draghi rischia di andarsene proprio nel momento in cui l'Europa ha più bisogno di lui. Si riassume così - in un titolo di Politico - il sentiment di Bruxelles nei confronti dell'ennesima, ma questa volta inattesa, crisi politica italiana. "Seguiamo con preoccupato stupore", aveva detto il commissario europeo all'Economia, ex premier dell'Italia, Paolo Gentiloni. E il presidente del Consiglio, Mario Draghi, non aveva ancora presentato le sue dimissioni, respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In queste ore si ripete spesso quanto sia importante Draghi per l'Italia in Europa. Ma a Bruxelles si parla molto, in realtà, di quanto sia importante Draghi per l'Europa. L'uomo del whatever it takes, il salvatore dell'euro. La sua ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Mariorischia di andarsene proprio nel momento in cui l'ha più bisogno di lui. Si riassume così - in un titolo di Politico - il sentiment di Bruxelles nei confronti dell'ennesima, ma questa volta inattesa, crisi politica italiana. "Seguiamo con preoccupato stupore", aveva detto il commissario europeo all'Economia, ex premier dell'Italia, Paolo Gentiloni. E il presidente del Consiglio, Mario, non aveva ancora presentato le sue dimissioni, respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In queste ore si ripete spesso quanto sia importanteper l'Italia in. Ma a Bruxelles si parla molto, in realtà, di quanto sia importanteper l'. L'uomo del whatever it takes, il salvatore dell'euro. La sua ...

I 17 mesi di leadership di Draghi in Europa La sua leadership è rimasta indiscussa in questi diciassette mesi alla guida di una delle prime economie - ma anche tra le più bistrattate - dell'eurozona. Nonostante non siano mancati punti di ...