Huawei potrebbe presto lanciare un nuovo smartwatch amico della salute (Di venerdì 15 luglio 2022) Huawei potrebbe lanciare nei prossimi giorni un nuovo smartwatch: si tratterebbe di Huawei Watch 3 Pro ECG, una variante del modello attuale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 15 luglio 2022)nei prossimi giorni un: si tratterebbe diWatch 3 Pro ECG, una variante del modello attuale. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Huawei potrebbe presto lanciare un nuovo smartwatch amico della salute - CellulareMag : In Cina, l'iPhone di Apple potrebbe colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa dei modelli 5G di Huawei. Per questo… - GizChinait : #HUAWEI Mate 50 potrebbe non essere solo: Mate 50E in programma? - UPrezzo : ?? ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa solo: €158.00 Occhio, questa offerta potrebbe terminare tra qua… - chepalleuffaaa : qiando mi faccio foto con iphone della mia amica sono troppo bona il mondo non potrebbe sopportare le mie foto ecco… -