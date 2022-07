“Ho deciso di voltare pagina”: addio definitivo alla TV, Maria De Filippi ha perso il suo pupillo (Di venerdì 15 luglio 2022) Cambia drasticamente vita anche un ormai ex pupillo della conduttrice Maria De Filippi: non lo vedremo mai più in televisione La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Nella sua lunga carriera di conduttrice, Maria De Filippi ha permesso al pubblico di conoscere numerosi talenti grazie soprattutto al suo talent Amici. Basti pensare al cantante Irama o ad Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Anche nel mondo della danza però per lei sono arrivate grandi soddisfazioni e tra questi c’è senza dubbio Kledi Kadiu. Noto ballerino e coreografo, Kledi ha mosso i primi passi da professionista in Italia proprio in alcuni programmi della De Filippi. Prima nella scuola di Amici e poi a C’è Posta per Te quando ballava con la stessa conduttrice ... Leggi su direttanews (Di venerdì 15 luglio 2022) Cambia drasticamente vita anche un ormai exdella conduttriceDe: non lo vedremo mai più in televisione La conduttriceDe(screenshot Witty)Nella sua lunga carriera di conduttrice,Deha permesso al pubblico di conoscere numerosi talenti grazie soprattutto al suo talent Amici. Basti pensare al cantante Irama o ad Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Anche nel mondo della danza però per lei sono arrivate grandi soddisfazioni e tra questi c’è senza dubbio Kledi Kadiu. Noto ballerino e coreografo, Kledi ha mosso i primi passi da professionista in Italia proprio in alcuni programmi della De. Prima nella scuola di Amici e poi a C’è Posta per Te quando bva con la stessa conduttrice ...

