Guerra in Ucraina, l’ambasciata Usa a Kiev chiede agli americani: “Lasciate immediatamente Paese” (Di venerdì 15 luglio 2022) l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di “lasciare immediatamente il Paese“, utilizzando mezzi di trasporto privati via terra se c’è la possibilità di farlo in sicurezza. È quanto si legge su in avviso urgente condiviso sul sito dell’ambasciata in cui si invitano inoltre gli americani ad evitare “i grandi raduni e gli eventi organizzati che potrebbero essere considerati dei bersagli da parte della Russia”. A detta dell’ambasciata Usa, infatti, la “situazione della sicurezza in tutta l’Ucraina continua ad essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari in corso da parte della Russia, con combattimenti attivi nel Paese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022)degli Stati Uniti aha chiestoindi “lasciareil“, utilizzando mezzi di trasporto privati via terra se c’è la possibilità di farlo in sicurezza. È quanto si legge su in avviso urgente condiviso sul sito delin cui si invitano inoltre gliad evitare “i grandi raduni e gli eventi organizzati che potrebbero essere considerati dei bersda parte della Russia”. A detta delUsa, infatti, la “situazione della sicurezza in tutta l’continua ad essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari in corso da parte della Russia, con combattimenti attivi nel...

