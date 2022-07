Guenda Goria ricoverata per una gravidanza extrauterina. Il racconto sui social

(Di venerdì 15 luglio 2022)su Instagram Nottata difficile per. La trentatreenne romana, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo, è statain clinica a seguito di un’emorragia e, come ha raccontato in diretta ai suoi followers attraverso il proprio profilo Instagram, per lei è stato programmato un intervento. Laaveva da poco annunciato il desiderio di mettere in cantiere un figlio insieme al compagno Mirko Gancitano e non sapeva ancora che ci fosse unain atto, purtroppo. “Ho avuto una forte emorragia, poi sono svenuta, ora mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico e poi mi porteranno in ginecologia per capire” Le stories dellasono iniziate intorno alle 21 ...

operata d'urgenza per una gravidanza extrauterina: la corsa in ospedale dopo un malore improvviso. Argomenti trattatiin ospedale per una gravidanza extrauterina...è stata portata d'urgenza in ospedale per essere operata, a causa di un emorragia interna da gravidanza extrauterina. Attimi di panico per l'ex gieffina che si è sentita male ... Guenda Goria, problemi con la gravidanza: il malore e la corsa in ospedale Le stories della Goria sono iniziate intorno alle 21 di ieri sera, mentre veniva visitata dai paramedici a seguito dello svenimento. Parole gentili per loro, sorrisi tranquilli e poi, dopo la corsa in ...Delicato momento questo per Guenda Goria. L’ex concorrente del GF Vip 5, infatti, nelle scorse ore è stata ricoverata d’urgenza per un problema di salute e dovrà sottoporsi purtroppo a intervento ...