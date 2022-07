Guenda Goria operata d’urgenza per gravidanza extrauterina: “Ero al bar, sono svenuta” (Di venerdì 15 luglio 2022) Guenda Goria ha annunciato nelle ultime ore sulle Instagram stories che sarà operata d’urgenza alla Clinica Mangiagalli di Milano per una gravidanza extrauterina. Guenda Goria operata d’urgenza l’annuncio ai followers la Goria operata d’urgenzaLa 34enne si è rivolta in lacrime ai followers raccontando l’accaduto: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel aposto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza. sono stata male ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)ha annunciato nelle ultime ore sulle Instagram stories che saràalla Clinica Mangiagalli di Milano per unal’annuncio ai followers laLa 34enne si è rivolta in lacrime ai followers raccontando l’accaduto: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto unache si è attaccata alle tube, quindi non è nel aposto giusto e mi dicono che mi devono operarestata male ...

