Guenda Goria: “Ho avuto una gravidanza extrauterina” (Di venerdì 15 luglio 2022) Guenda Goria ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale dove ha scoperto di aver avuto una gravidanza extrauterina. Guenda Goria ha avuto una gravidanza extrauterina ed è stata sottoposta ad un intervento d'urgenza. La figlia di Maria Teresa lo ha rivelato piangendo sui social: la ragazza, nelle storie di Instagram, ha raccontato che, dopo un malore, è stata ricoverata in ospedale dove ha scoperto la natura delle emorragie e del malessere. Brutta avventura per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, che è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ripreso con il cellulare l'arrivo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022)ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale dove ha scoperto di averunahaunaed è stata sottoposta ad un intervento d'urgenza. La figlia di Maria Teresa lo ha rivelato piangendo sui social: la ragazza, nelle storie di Instagram, ha raccontato che, dopo un malore, è stata ricoverata in ospedale dove ha scoperto la natura delle emorragie e del malessere. Brutta avventura per, la figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo, che è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ripreso con il cellulare l'arrivo ...

Pubblicità

santacaliri76 : La nostra Guenda Goria tanti auguri per la guarigione e speriamo tutto bene ?????? @guenda_ggoria @guendaagoria… - Feffe1992 : RT @fanpage: Guenda Goria ricoverata per una gravidanza extrauterina: 'Mi hanno operata d'urgenza' - Feffe1992 : RT @asfaltofresco: sono molto triste x le storie di guenda goria facciamo un thread di candeline ???????????????? - Ti_bo93 : Mi dispiace tantissimo per quello che è successo a Guenda Goria. Penso però anche che, arrivati ad un certo punto,… - Silkepil9 : Che cringe Guenda Goria che pubblica su IG mentre é in ambulanza e al PS -