Guardia | l’opposizione | “Dilettantistico voler amministrare con i soli fondi comunali”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo dal gruppo di opposizione ‘sei tu’ diSanframondi: A seguito dei chiarimenti che nelle ultime ore giungono da parte dell’Amministrazione Comunale, in riferimento all’aumento della TARI ai danni dei cittadini guardiesi e a quello delle indennità di carica degli amministratori, preme una doverosa controrisposta da parte del gruppo di opposizione consiliare ‘sei tu’ rappresentata da questa tabella: ANNO 2020 2021 2022 2023 2024 SINDACO € 1.882,00 € 1.882,00 € 2.439,92 € 2.689,19 € 3.036,00 VICE SINDACO € 376,40 € 376,40 € 487,98 € 537,84 € 607,20 ASSESSORE € 282,30 € 282,30 € 365,99 € 403,38 € 455,40 PRES. CONSIGLIO € 243,99 € 268,92 € 303,60 “In primis, dunque – ...

Cronache Nuoresi

