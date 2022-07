Gualtieri manda i rifiuti a Roncigliano fino a novembre: l’ira del Sindaco di Ardea (Di venerdì 15 luglio 2022) Ardea – È un “no” deciso, quello del neoeletto Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, rispetto alla nuova Ordinanza firmata dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, grazie alla quale si consentirà fino al 15 novembre 2022 lo sversamento dei rifiuti all’interno della discarica di Roncigliano, insistente nel Comune di Albano Laziale, ma con problematiche che ricadono principalmente sul territorio di Ardea e sui suoi cittadini. Si tratta, fra l’altro, della terza ordinanza in un anno relativa alla discarica di Roncigliano: con quest’ultima, in particolare, il Sindaco metropolitano reitera quanto stabilito con l’ordinanza del luglio 2021 (firmata ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– È un “no” deciso, quello del neoelettodi, Maurizio Cremonini, rispetto alla nuova Ordinanza firmata daldella Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto, grazie alla quale si consentiràal 152022 lo sversamento deiall’interno della discarica di, insistente nel Comune di Albano Laziale, ma con problematiche che ricadono principalmente sul territorio die sui suoi cittadini. Si tratta, fra l’altro, della terza ordinanza in un anno relativa alla discarica di: con quest’ultima, in particolare, ilmetropolitano reitera quanto stabilito con l’ordinanza del luglio 2021 (firmata ...

