' Gregorio' Peck lancia la volata per gli Europei - Sport - quotidiano net

"Mi sono divertito molto " racconta Paltrinieri " abbiamo girato alle 5 di mattina e l'alba a Roma è di un bello che non si può descrivere! Se mi sono sentito come GregoryUn pochino sì!", ride ...Il video ufficiale Il capitanoPaltrinieri trascina la squadra in gara e mostra le ... I due girano in Vespa come Audrey Hepburn e Gregoryin Vacanze Romane . Da Piazza Navona, ...Tra Dolce Vita e Grande Bellezza. I campioni del nuoto Gregorio Paltrinieri e Karyna Snitko girano la Capitale in Vespa, come Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze Romane ...Dall'11 al 21 agosto il Foro Italico e Ostia ospiteranno 1.500 atleti da 50 Paesi. E nel video di lancio il campione azzurro e la giovane nuotatrice ucraina Karyna Snitko sono sulle due ruote tra le b ...