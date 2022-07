Grave situazione al San Pio di Benevento | l’ordine dei medici lancia un grido di allarme

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Giovedì 14 luglio, presso la sede deldeiChirurghi ed Odontoiatri di, si è tenuto un incontro urgente che ha visto protagonisti i rappresentanti del Consiglio, iiscritti aled esponenti sindacali per discutere delle attuali criticità dell’AORN San Pio. Durante l’importante riunione è stato evidenziato l’effetto di alcune scelte strategiche, che da un lato penalizzano notevolmente le professionalità operanti presso l’A.O. San Pio, dall’altro riducono significativamente l’offerta assistenziale specialistica con un notevole allungamento dei tempi di attesa. È emersa forte la preoccupazione di un reale rischio della perdita di servizi essenziali, indispensabili per la tutela della salute delle “Persone”, ...

Giovedì 14 luglio, presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, si è tenuto un incontro urgente che ha visto protagonisti i rappresentanti del ...