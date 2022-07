Grand Hotel torna con Megan Montaner (Di venerdì 15 luglio 2022) Megan Montaner Venerdì 22 luglio, in prima serata, su Canale 5, al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di «Grand Hotel – Intrighi e passioni», il period-drama ambientato in un prestigioso Hotel di inizio secolo, in Spagna. Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d’eccezione: Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva in Hotel per aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González). Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 luglio 2022)Venerdì 22 luglio, in prima serata, su Canale 5, al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di «– Intrighi e passioni», il period-drama ambientato in un prestigiosodi inizio secolo, in Spagna. Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d’eccezione:, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva inper aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González). Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del, lo storico e iconico Palacio de la ...

