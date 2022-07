Governo: Verini, 'da irresponsabili aprire campagna elettorale su pelle paese' (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Ieri c'è stato un grave errore politico del Movimento 5 stelle. Così come, negli ultimi mesi, la Lega aveva sbandierato bandierine identitarie e inventato campagne contro inesistenti aumenti dovuti alla riforma del catasto. Credo che sia irresponsabile oggi aprire una campagna elettorale sulla pelle del paese". Così Walter Verini, deputato e tesoriere del Partito democratico, a Radio Immagina, la web radio dem. "Il Pd non ha paura delle elezioni, ma è convinto che per rispondere a questa lunghissima crisi occorra per l'Italia e per l'Europa il Governo Draghi e questa ampia maggioranza. Sono di oggi i dati dell'Istat sull'aumento spaventoso del carrello della spesa a causa dell'inflazione e di una settimana fa quelli sulla povertà. Certo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Ieri c'è stato un grave errore politico del Movimento 5 stelle. Così come, negli ultimi mesi, la Lega aveva sbandierato bandierine identitarie e inventato campagne contro inesistenti aumenti dovuti alla riforma del catasto. Credo che sia irresponsabile oggiunasulladel". Così Walter, deputato e tesoriere del Partito democratico, a Radio Immagina, la web radio dem. "Il Pd non ha paura delle elezioni, ma è convinto che per rispondere a questa lunghissima crisi occorra per l'Italia e per l'Europa ilDraghi e questa ampia maggioranza. Sono di oggi i dati dell'Istat sull'aumento spaventoso del carrello della spesa a causa dell'inflazione e di una settimana fa quelli sulla povertà. Certo, ...

