Governo, Tajani: “Eventuali elezioni sono conseguenza dell’irresponsabilità del M5s. Pd non faccia scelte perniciose per il Paese” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Se siamo responsabili, se lo siamo sempre stati, se anche adesso diciamo, “vediamo che cosa accade, facciamo una verifica” perché vogliamo vedere se c’è ancora una possibilità di avere Mario Draghi Presidente del Consiglio, con una maggioranza magari diversa per affrontare le emergenze. Se poi la sinistra non vuole trovare alcun accordo si andrà a votare ma non perché abbiamo provocato noi le elezioni, le elezioni sono una conseguenza della irresponsabilità e dei capricci del M5s. Lo ha detto il vicepresidente di Fi Antonio Tajani a Sky TG24 nel corso della maratona “Crisi di Governo”. “E ci auguriamo – ha proseguito Tajani – che il Pd per inseguire i voti dei 5s non faccia scelte che sarebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Se siamo responsabili, se lo siamo sempre stati, se anche adesso diciamo, “vediamo che cosa accade,mo una verifica” perché vogliamo vedere se c’è ancora una possibilità di avere Mario Draghi Presidente del Consiglio, con una maggioranza magari diversa per affrontare le emergenze. Se poi la sinistra non vuole trovare alcun accordo si andrà a votare ma non perché abbiamo provocato noi le, leunadella irresponsabilità e dei capricci del M5s. Lo ha detto il vicepresidente di Fi Antonioa Sky TG24 nel corso della maratona “Crisi di”. “E ci auguriamo – ha proseguito– che il Pd per inseguire i voti dei 5s nonche sarebbero ...

Pubblicità

Antonio_Tajani : La decisione del #M5S di non partecipare domani al voto di fiducia sul #DLAiuti è un atto di grave irresponsabilità… - MisaluAye : RT @fattoquotidiano: Governo, Tajani: “Eventuali elezioni sono conseguenza dell’irresponsabilità del M5s. Pd non faccia scelte perniciose p… - banzaisolaro : RT @fattoquotidiano: Governo, Tajani: “Eventuali elezioni sono conseguenza dell’irresponsabilità del M5s. Pd non faccia scelte perniciose p… - fattoquotidiano : Governo, Tajani: “Eventuali elezioni sono conseguenza dell’irresponsabilità del M5s. Pd non faccia scelte pernicios… - _ele_punto : RT @AndShehu: È completamente senza senso, ma Tajani ha davvero detto che la crisi del governo è colpa di cannabis e iuscholae Con politic… -