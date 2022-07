Governo: Renzi, 'mai stato così orgoglioso di aver mandato a casa Conte' (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Domani si terrà l'Assemblea Nazionale #007 di Italia Viva al Teatro Sala Umberto di Roma. Oggi si riuniscono i gruppi parlamentari che si rivedranno anche martedì prima della discussione in Aula". così Matteo Renzi nella enews. "Non sono mai stato così orgoglioso della battaglia in solitaria per mandare a casa Conte e portare Draghi a Palazzo Chigi. Ora serve un nuovo sforzo per evitare che l'esperienza di Draghi termini per colpa di Conte e dei grillini". Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Domani si terrà l'Assemblea Nazionale #007 di Italia Viva al Teatro Sala Umberto di Roma. Oggi si riuniscono i gruppi parlamentari che si rivedranno anche martedì prima della discussione in Aula".Matteonella enews. "Non sono maidella battaglia in solitaria per mandare ae portare Draghi a Palazzo Chigi. Ora serve un nuovo sforzo per evitare che l'esperienza di Draghi termini per colpa die dei grillini".

