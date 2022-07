Governo: no alle dimissioni e rinvio alle Camere, la scelta di Mattarella e i precedenti /Adnkronos (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non accoglie le dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e lo invita "a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi presso il Senato della Repubblica". Una scelta, quella compiuta ieri sera dal Capo dello Stato, che si inserisce in un contesto di "totale identità di vedute" con il premier dimissionario, come ha voluto precisare l'ufficio stampa del Quirinale, per stroncare sul nascere le voci di posizioni diametralmente opposte tra i due. In realtà, scorrendo la lunga storia delle crisi di Governo, si scopre che la scelta compiuta da ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. () - Il Presidente della Repubblica, Sergio, non accoglie ledel presidente del Consiglio, Mario Draghi, e lo invita "a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi presso il Senato della Repubblica". Una, quella compiuta ieri sera dal Capo dello Stato, che si inserisce in un contesto di "totale identità di vedute" con il premier dimissionario, come ha voluto precisare l'ufficio stampa del Quirinale, per stroncare sul nascere le voci di posizioni diametralmente opposte tra i due. In realtà, scorrendo la lunga storia delle crisi di, si scopre che lacompiuta da ...

