Pubblicità

TV7Benevento : **Governo: nervi tesi a Consiglio nazionale con Conte, domani nuova riunione** - - RominaMura : Non volevamo vederlo: dopo aver ottenuto rispetto dal mondo con l'azione del Governo #Draghi l'Italia diventa top n… - PupiaTv : Paragone - Una crisi di nervi più che di governo… Che penosa sceneggiata (14.07.22) - mastrodonato81 : @Moonlightshad1 Crisi di governo vs crisi di nervi. Una goduria - liaalex79 : @robypava Sarà tutto un FASCIO di nervi quel governo. -

... Berlusconi ha dato il via chiedendo la verifica di, ora il centrodestra aspetta l'evolversi degli eventi e la crisi didei Cinque stelle, garantendo la propria fiducia al...... apprende l'Adnkronos, quando davanti ai ministri si apre la crisi di, con le dimissioni ...tesi, ma si avanti. Il Cdm termina poco dopo.I 5 Stelle non hanno partecipato alla votazione, il presidente del Consiglio al Quirinale per le dimissioni. Mercoledì comunicazioni alle Camere. Franceschini: "Quello il giorno decisivo, non oggi". M ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...