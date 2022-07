Governo: Molinari, 'nella Lega tutti d'accordo, basta ai ricatti di Conte' (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Sul Governo Draghi è calato il sipario? "Viste le sue parole mi pare di sì. Aveva detto che non avrebbe accettato un Governo senza il M5S. Nel momento in cui i 5 Stelle non hanno votato la fiducia, le dimissioni sono un gesto coerente". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, al Corriere. La Lega ora cosa vuole? "L'esperienza è finita, bisogna andare a votare. Il Paese ha bisogno di un Governo legittimato dai cittadini. Noi eravamo pronti ad andare al voto anche nel 2019". Sono d'accordo anche ministri e governatori? "Abbiamo fatto diverse riunioni e siamo tutti d'accordo con il nostro segretario Salvini. Non sarebbe serio andare avanti con una maggioranza ricattata da ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - SulDraghi è calato il sipario? "Viste le sue parole mi pare di sì. Aveva detto che non avrebbe accettato unsenza il M5S. Nel momento in cui i 5 Stelle non hanno votato la fiducia, le dimissioni sono un gesto coerente". Così il capogruppo dellaalla Camera, Riccardo, al Corriere. Laora cosa vuole? "L'esperienza è finita, bisogna andare a votare. Il Paese ha bisogno di unlegittimato dai cittadini. Noi eravamo pronti ad andare al voto anche nel 2019". Sono d'anche ministri e governatori? "Abbiamo fatto diverse riunioni e siamod'con il nostro segretario Salvini. Non sarebbe serio andare avanti con una maggioranza ricattata da ...

Pubblicità

Maumol : Crisi di governo: senza Draghi l'Europa è più debole non solo l'Italia è senza un premier. I nostri alleati sono so… - TV7Benevento : Governo: Molinari, 'nella Lega tutti d'accordo, basta ai ricatti di Conte' - - repubblica : RT @Maumol: Crisi di governo, serve recuperare la Lega per lasciare Draghi a Palazzo Chigi - AndreaLisi15 : RT @giangoSGV: «L’esperienza è finita, bisogna andare a votare. Il Paese ha bisogno di un governo legittimato dai cittadini. Noi eravamo pr… - Maumol : Crisi di governo, serve recuperare la Lega per lasciare Draghi a Palazzo Chigi -