Governo | Mirabelli ex Consulta | ' non c' è legge elettorale che garantisca su chi ci governerà'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Impossibile prevedere se con l'attuale legge elettorale qualcuno possa davvero vincere le elezioni perché la previsione è affidata a sondaggi non del tutto affidabili e perché la ripartizione delle forze politiche presenti ha mostrato che non è prefigurabile alcuna stabilità e certezza del risultato". Parola di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale che all'Adnkronos ricorda: "Sarebbero due le variabili: una la legge elettorale, l'altra la riduzione del numero dei parlamentari, che alza le soglie di ingresso in Parlamento e dovrebbe portare ad una riduzione delle formazioni politiche presenti e della loro frammentazione". Ma in realtà non contano: "Al di là del fatto che qualsiasi riforma elettorale è comunque irrealizzabile nei ..."

