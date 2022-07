Governo, Mastella: “In caso di elezioni vigilare sulla Russia” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono in molti a chiedersi se la Russia non abbia influenzato, in qualche modo, negli ultimi tempi, le elezioni politiche in Europa. E forse anche in Italia. Sarebbe opportuno che le autorità di Governo dicessero una parola di chiarezza al riguardo. E soprattutto i servizi segreti italiani approntassero le salvaguardie necessarie per le prossime elezioni. Interferenze che un tempo facevano parte della cinematografia, oggi sono realtà. I modi di intervento possono essere svariati. Chi vive di democrazia non si pone il problema, ma chi si pasce di dittatura può fare tante cose illegali tali da sconvolgere sistemi collaudati. Illazioni? Può darsi. Sospetti? Diversi. Insomma, è bene vigilare”. Lo dichiara Clemente Mastella, segretario nazionale Noi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono in molti a chiedersi se lanon abbia influenzato, in qualche modo, negli ultimi tempi, lepolitiche in Europa. E forse anche in Italia. Sarebbe opportuno che le autorità didicessero una parola di chiarezza al riguardo. E soprattutto i servizi segreti italiani approntassero le salvaguardie necessarie per le prossime. Interferenze che un tempo facevano parte della cinematografia, oggi sono realtà. I modi di intervento possono essere svariati. Chi vive di democrazia non si pone il problema, ma chi si pasce di dittatura può fare tante cose illegali tali da sconvolgere sistemi collaudati. Illazioni? Può darsi. Sospetti? Diversi. Insomma, è bene”. Lo dichiara Clemente, segretario nazionale Noi ...

