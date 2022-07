Governo: Marcucci a Lega e Fi, 'si salvi paese da caos elezioni in autunno' (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Il problema a questo punto non è neanche più Conte ed il M5S, in Senato abbiamo visto ieri che esiste una maggioranza anche senza di loro e soprattutto ascoltato l'intervento durissimo della capogruppo Castellone, ma piuttosto la Lega e Forza Italia”. Lo scrive il senatore Pd Andrea Marcucci su Globalist. “Le deLegazioni al Governo di questi partiti sanno per esperienza diretta sul campo - continua l'esponente dem- che per terminare il lavoro di Draghi servono ancora alcuni mesi, che per mettere in maggiore sicurezza l'Italia serve completare il Pnnr e fare una legge di bilancio, servono il decreto Aiuti bis per famiglie ed imprese e l'intervento annunciato sul salario minimo". "Che cosa farà il ministro Giorgetti? Che cosa diranno ai loro vertici di coalizione il ministro dello sviluppo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Il problema a questo punto non è neanche più Conte ed il M5S, in Senato abbiamo visto ieri che esiste una maggioranza anche senza di loro e soprattutto ascoltato l'intervento durissimo della capogruppo Castellone, ma piuttosto lae Forza Italia”. Lo scrive il senatore Pd Andreasu Globalist. “Le dezioni aldi questi partiti sanno per esperienza diretta sul campo - continua l'esponente dem- che per terminare il lavoro di Draghi servono ancora alcuni mesi, che per mettere in maggiore sicurezza l'Italia serve completare il Pnnr e fare una legge di bilancio, servono il decreto Aiuti bis per famiglie ed imprese e l'intervento annunciato sul salario minimo". "Che cosa farà il ministro Giorgetti? Che cosa diranno ai loro vertici di coalizione il ministro dello sviluppo ...

