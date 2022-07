Governo | Mantovani Manageritalia | L' economia reale ha bisogno di continuità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug.(Adnkronos/Labitalia) - “La caduta delDraghi bloccherebbe le azioni in atto e quelle previste che sono oggi determinanti per la tenuta economica e sociale del Paese. Implementazione del Pnrr, aiuti alle famiglie e ai lavoratori con sgravi sui prezzi energetici, intervento sul cuneo fiscale, supporto alle imprese anche e soprattutto con la credibilità e reputazione del Paese sono solo alcune degli aspetti oggi a rischio". Così Mariopresidente di Manageritaria, commenta la crisi politica in atto. “I manager nostri associati e le loro imprese – continua– ci esprimono forte preoccupazione per questa ennesima possibile crisi politica in un momento dove si sta puntando a guardare avanti, anche con forti e necessarie trasformazioni, per costruire un futuro diverso e comunque più ...