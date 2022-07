Governo, Lo Russo: “M5S incosciente, risponde a logiche di palazzo. Occorre buonsenso e uscire dai tatticismi” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Un atteggiamento irresponsabile, incosciente, che mette a repentaglio il Paese in uno dei momenti più difficili dell’Italia. Un partito per ragioni incomprensibili usa tattiche elettorali e fa un’operazione davvero sbagliata, contro l’interesse del Paese e qualsiasi norma di buonsenso. Ora Draghi andava rafforzato da tutti – così Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, sulla crisi di Governo – Ovviamente è ancora più incosciente andare a elezioni in autunno, sarebbe da irresponsabili. Auspico che vi sia un reincarico al presidente Draghi, Occorre buonsenso e uscire da tatticismi esasperati che rispondono a logiche di potere e di palazzo e l’ultima cosa che sembra interessare sono le vite degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Un atteggiamento irresponsabile,, che mette a repentaglio il Paese in uno dei momenti più difficili dell’Italia. Un partito per ragioni incomprensibili usa tattiche elettorali e fa un’operazione davvero sbagliata, contro l’interesse del Paese e qualsiasi norma di. Ora Draghi andava rafforzato da tutti – così Stefano Lo, sindaco di Torino, sulla crisi di– Ovviamente è ancora piùandare a elezioni in autunno, sarebbe da irresponsabili. Auspico che vi sia un reincarico al presidente Draghi,daesasperati che rispondono adi potere e die l’ultima cosa che sembra interessare sono le vite degli ...

