**Governo: Fraccaro, 'fotomontaggio Papeete errore, nessuna provocazione'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - “Riguardo il fotomontaggio apparso sulla mia storia whatsapp tengo a precisare che l'immagine mi è arrivata dalle chat e inavvertitamente è finita sul mio stato. Non c'è nessuna provocazione, è stato semplicemente un errore”. Lo scrive in una nota Riccardo Fraccaro, deputato M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - “Riguardo ilapparso sulla mia storia whatsapp tengo a precisare che l'immagine mi è arrivata dalle chat e inavvertitamente è finita sul mio stato. Non c'è, è stato semplicemente un”. Lo scrive in una nota Riccardo, deputato M5S.

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Fraccaro: “Senza risposte a breve, presenza al governo non avrà più senso”. Buffagni: “Restare per incidere no… - TV7Benevento : **Governo: Fraccaro, 'fotomontaggio Papeete errore, nessuna provocazione'** - - messveneto : Fraccaro e il fotomontaggio su Whatsapp subito rimosso: Conte al Papeete con il mojito in mano come Salvini: La fot… - messveneto : Fraccaro e il fotomontaggio su Whatsapp subito rimosso: Conte al Papeete con il mojito in mano come Salvini: La fot… - tempoweb : #Conte al #Papeete, il post di #Fraccaro fa il giro delle chat grilline -