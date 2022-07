Governo Draghi, Salvini e Berlusconi chiudono al bis (coi Cinque stelle): «Siamo alternativi a chi sa solo dire No» (Di venerdì 15 luglio 2022) Più tempo passa, più le chances di un Governo bis a guida Mario Draghi si assottigliano. Per l’indisponibilità del diretto interessato, certo, ma anche perché alcuni dei possibili attori del secondo atto si stanno sfilando. Se il Movimento Cinque stelle discute, tra i malumori, di ritirare la delegazione al Governo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno fatto sapere di essersi sentiti al telefono questa mattina. Dopodiché i rispettivi partiti hanno diffuso una nota in cui escludono l’idea che si possa fare una nuova maggioranza ancora con i Cinque stelle. In astratto resta la possibilità di farla senza di loro, ma vari elementi fanno ritenere lo scenario al momento poco probabile: «Lega e Forza Italia prendono ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Più tempo passa, più le chances di unbis a guida Mariosi assottigliano. Per l’indisponibilità deltto interessato, certo, ma anche perché alcuni dei possibili attori del secondo atto si stanno sfilando. Se il Movimentodiscute, tra i malumori, di ritirare la delegazione al, Matteoe Silviohanno fatto sapere di essersi sentiti al telefono questa mattina. Dopodiché i rispettivi partiti hanno diffuso una nota in cui escludono l’idea che si possa fare una nuova maggioranza ancora con i. In astratto resta la possibilità di farla senza di loro, ma vari elementi fanno ritenere lo scenario al momento poco probabile: «Lega e Forza Italia prendono ...

