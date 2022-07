Governo: Draghi lunedì ad Algeri (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì 18 luglio sarà ad Algeri per il IV Vertice intergovernativo italo-Algerino. Alle 10.25, ora locale, deporrà una corona di fiori al Monumento del Martire; alle 11.10 è previsto l'arrivo al Palazzo presidenziale “El Mouradia” e incontro con il Presidente della Repubblica Algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune. Contestualmente avranno luogo i colloqui tra i ministri italiani membri della delegazione ufficiale e i rispettivi ministri Algerini. Alle 12, sessione plenaria del IV Vertice intergovernativo italo-Algerino. Palazzo presidenziale “El Mouradia”; alle 13 Cerimonia di adozione delle dichiarazioni finali del Vertice e firma di accordi. A seguire il presidente ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario18 luglio sarà adper il IV Vertice intergovernativo italo-no. Alle 10.25, ora locale, deporrà una corona di fiori al Monumento del Martire; alle 11.10 è previsto l'arrivo al Palazzo presidenziale “El Mouradia” e incontro con il Presidente della Repubblicana democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune. Contestualmente avranno luogo i colloqui tra i ministri italiani membri della delegazione ufficiale e i rispettivi ministrini. Alle 12, sessione plenaria del IV Vertice intergovernativo italo-no. Palazzo presidenziale “El Mouradia”; alle 13 Cerimonia di adozione delle dichiarazioni finali del Vertice e firma di accordi. A seguire il presidente ...

