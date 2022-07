Governo: Draghi ad Algeri con ampia delegazione ministri (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Al IV Vertice intergovernativo italo-Algerino, lunedì ad Algeri, parteciperanno il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dell'Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Al IV Vertice intergovernativo italo-no, lunedì ad, parteciperanno il presidente del Consiglio Mario, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dell'Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Pubblicità

sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - christianrocca : No, Carlo, quella mossa del cavallo ha salvato l’Italia come e forse più dell’altra su Draghi, perché avremmo affro… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, Zaia: “Siamo tutti preoccupati, ci sono 230 miliardi di Pnrr. Draghi? Tra le persone più influenti a… - aferrarigmail : RT @Frances66296817: ??Se siamo in emergenza, e lo siamo, allora serve la responsabilità di tutti, anche del Presidente Draghi che deve cont… -