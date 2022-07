Governo, dopo Draghi la strada stretta del Colle: «Non ci sono altri nomi». L'ipotesi del voto il 2 ottobre (Di venerdì 15 luglio 2022) «Le possibili alternative sono esaurite». Per il Colle non ci sono altre maggioranze: o Mario Draghi o il ritorno alle urne. L'idea che a palazzo Chigi possa arrivare un nuovo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 luglio 2022) «Le possibili alternativeesaurite». Per ilnon cialtre maggioranze: o Marioo il ritorno alle urne. L'idea che a palazzo Chigi possa arrivare un nuovo...

Pubblicità

marattin : Per la prima volta dall’inizio della legislatura abbiamo l’occasione di avere un governo senza il M5S, dopo tutti g… - sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - silvia_sb_ : Durante un programma della BBC, il conduttore nel darmi la linea ha detto: “Dopo quello dello SriLanka un altro gov… - alfio742 : Gli italiani dopo tutto quello che hanno passato non meritavano i 5 stelle al governo .. Conte e Di Maio vanno cacc… - Dep35022022 : @patricelumumb19 @pin_klo @igolmar @panigotto @ppiersante se poi chi viene dopo, votato da sx, non toglie il decret… -