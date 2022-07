**Governo: Di Maio, 'Mosca brinda, servita testa Draghi su piatto d'argento'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "A me piange il cuore nel vedere che a Mosca stavano brindando, Medvedev brindava ed era contento perchè era stata servita la testa di Draghi a Putin su un piatto d'argento". Così Luigi Di Maio a Rtl. Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "A me piange il cuore nel vedere che astavanondo, Medvedevva ed era contento perchè era stataladia Putin su und'". Così Luigi Dia Rtl.

HuffPostItalia : C'è un responsabile della crisi di Governo: è Luigi Di Maio - fattoquotidiano : Governo, De Masi: “La mossa di Conte è necessaria per far sopravvivere il M5s. Se rientra Di Battista, arrivano al… - ignaziocorrao : La dipartita (molto tardiva) del m5s dall’accozzaglia di governo è responsabilità di Di Maio e chi lo ha aiutato a… - iucunde_docet : RT @natalinogori51: Se mercoledì della prossima settimana cadrà il governo DRAGHI, per il paese sarà una iattura. Dovremo rinunciare a SPER… - Loredan23086243 : RT @DelgadoPress: La guerra di Di Maio contro Conte continua. Ora sta invitando i parlamentari rimasti nel M5s a dissentire e votare mercol… -