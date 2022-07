Governo, De Luca pessimista: “Crisi sconcertante, M5s irresponsabile” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, la Crisi di Governo è “sconcertante, non si erano viste cose del genere nemmeno nella prima Repubblica“. Nella sua diretta Facebook del venerdì De Luca punta l’indice contro il M5s: “Decidono di non votare la fiducia ma mantenendo i ministri. Che tristezza. Si erano presentati come forza di rinnovamento generale, stiamo assistendo invece a episodi di incoerenza e irresponsabilità“. “Non credo – aggiunge – si tratti del termovalorizzatore, che rispetto alle emergenze sul tappeto mi pare problema di scarso rilievo, più un pretesto che una motivazione reale. Pensiamo alle ricadute anche internazionali, l’immagine dell’Italia che arriva nel mondo, gli investitori esteri che si sposteranno in altri Paesi“. Secondo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per Vincenzo De, presidente della Regione Campania, ladiè “, non si erano viste cose del genere nemmeno nella prima Repubblica“. Nella sua diretta Facebook del venerdì Depunta l’indice contro il M5s: “Decidono di non votare la fiducia ma mantenendo i ministri. Che tristezza. Si erano presentati come forza di rinnovamento generale, stiamo assistendo invece a episodi di incoerenza e irresponsabilità“. “Non credo – aggiunge – si tratti del termovalorizzatore, che rispetto alle emergenze sul tappeto mi pare problema di scarso rilievo, più un pretesto che una motivazione reale. Pensiamo alle ricadute anche internazionali, l’immagine dell’Italia che arriva nel mondo, gli investitori esteri che si sposteranno in altri Paesi“. Secondo ...

