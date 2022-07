Governo, crisi al buio: possibili elezioni il prossimo 2 ottobre (Di venerdì 15 luglio 2022) E’ una crisi al buio quella che si è aperta ieri dopo che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rimesso le proprie dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. “Le possibili alternative sono esaurite”, fanno trapelare dal Colle. E l’ipotesi di un Draghi bis si fa sempre più lontana. Governo, crisi al buio: possibili L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) E’ unaalquella che si è aperta ieri dopo che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rimesso le proprie dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. “Lealternative sono esaurite”, fanno trapelare dal Colle. E l’ipotesi di un Draghi bis si fa sempre più lontana.alL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - ilfoglio_it : ?? Il #M5s pensa a ritirare i ministri, riunione infuocata: emergono divisioni. #Pd: 'L'alleanza con i grillini? Dip… - ItaliaStartUp_ : Come può andare a finire la crisi di governo: 4 scenari -