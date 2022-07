**Governo: Calenda, 'voto online su fiducia? A buffonate M5S non c'è mai fine'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Alle buffonate non c'è mai fine…secondo questo branco di inetti Draghi si fa confermare la fiducia attraverso il voto di una piattaforma on line gestita da Conte e Casalino. Ma in quale universo…". Così Carlo Calenda commenta su twitter l'ipotesi di voto online della base M5S sulla fiducia al governo Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Allenon c'è mai…secondo questo branco di inetti Draghi si fa confermare laattraverso ildi una piattaforma on line gestita da Conte e Casalino. Ma in quale universo…". Così Carlocommenta su twitter l'ipotesi didella base M5S sullaal governo Draghi.

