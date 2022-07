Governo, Bonino: 'Avanti con Draghi, il parlamento non lo ha sfiduciato' (Di venerdì 15 luglio 2022) 'Nonostante tutto il casino di ieri, il parlamento non ha sfiduciato Draghi : il Governo ha avuto la maggioranza assoluta sul decreto Aiuti. Per questo Mattarella ha fatto benissimo a rimandare ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022) 'Nonostante tutto il casino di ieri, ilnon haDraghi : ilha avuto la maggioranza assoluta sul decreto Aiuti. Per questo Mattarella ha fatto benissimo a rimandare ...

duro intervento di Emma Bonino: 'Stare al governo non è come stare al ristorante, non si sceglie il menu'
La senatrice Emma Bonino: 'Non possiamo restare fermi. Se l'Italia è una re…
Emma #Bonino: 'Bisogna lavorare per un rientro di Draghi al governo.'