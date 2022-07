Gossip girl: Totti-Ilary Blasi, i dettagli della separazione e il prezzemolino Fabrizio Corona (Di venerdì 15 luglio 2022) Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul megliosettimana con rumors,...

Pubblicità

gabxrouge : sperando che non original sin non facciano la stessa cacata di gossip girl e cioè rivelare chi fosse dal primo episodio… - t91lwt : @leoisgorgeous @coveredinyou22 karlie è apparsa in un episodio di gossip girl - t91lwt : @leoisgorgeous @coveredinyou22 In pratica ho scoperto che ****** era apparsa in gossip girl (unfortunately) - itselenaa00 : Ho visto il reboot di gossip girl Non è male anche se da fan della serie vorrei maggiori riferimenti all’originale… - interludepeople : vorrei cancellarmi la memoria per riguardare gossip girl senza sapere chi è gossip girl ora ogni volta che arriva u… -