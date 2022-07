GoAlcoholFree l’hashtag inciso sulla tuta | a misura di Pecco!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 luglio 2022)un vero motto di vita! Keith Huewen, ex pilota e commentatore inglese, è arrivato a proporre una grande idea per ricordare a Pecco Bagnaia che non si deve bere quando ci si mette alla guida. L’incidente di Bagnaia a Ibiza continua a far parlare. Di fatto, è stato una tempesta mediatica per il pilota Ducati durante la pausa estiva, quando le moto sono ferme e c’è poco da fare. Lui che si definisce praticamente astemio! Astemio e senza patente e un motto per sempre “!“ Con piloti, atleti e amici di sempre in un bar, è difficile immaginarli a bere la sera, figuriamoci a farlo prima di guidare un’auto a noleggio. Una volta era la normalità, il sale della vita, si esce la sera e si sbevazza allegramente con gli amici. Guidare dopo aver bevuto un goccio di troppo gli è stato fatale. È l’unica cosa che possiamo ...