Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. E' interessante però notare nei giorni della crisi di governo scatenata dal Movimento 5 Stelle che proprio il partito di Giuseppe Conte recupera consensi proprio per la sua scelta di attaccare il governo. L'ultimo sondaggio è di: Supermedia Youtrend del 14 luglio FdI - 22,4 (-0,1% rispetto al 30 giugno) Pd - 21,7% (-0,2%) Lega - 14,% (-0,2%) M5S - 11,4% (+0,6%) FI - 8,8% (+1,1%) Azione/+ Europa - 5,1% (+0,2%) Italia Viva - 2,6% (=) SWG per Tg La7 del 12 luglio FdI - 23,5 (-0,1% rispetto al 4 luglio) Pd - 21,7% (-0,1%) Lega - 14,5% (+0,2%) M5S - 11,5% (+0,3%) FI - 7,8% (+0,4%) Azione/+ ...

