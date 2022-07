Gli amori di Laura Pausini | Alfredo Cerruti | Gabriele Parisi e l’ultimo Paolo Carta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il primo amore diJr, si trattava del suo manager, a cui la cantante romagnola, che all’inizio della storia non era la star internazionale che è oggi, è stata legata per circa 10 anni. Quando i due si sono lasciati,è caduta in depressione, come lei stessa nel 2004 confessò in un’intervista a Vanity Fair: “Mi sono messa a fare tutte quelle cose che non avevo mai fatto all’età giusta, come andare in discoteca. Ho accettato la compagnia di uomini che, lo capivo subito, non avevano intenzioni serie Questa fase leggera mi è servita a capire ancora di più che io voglio sentirmi legata per sempre allo stesso uomo. La mia natura è quella della moglie e della madre. La storia d’amore con, anche lui suo manager, iniziò ...