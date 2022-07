Giulio Regeni, resta lo stop al processo degli 007 egiziani: no della Cassazione al ricorso dei pm. I genitori: “Ferita per tutti gli italiani” (Di venerdì 15 luglio 2022) resta lo stop al processo a carico degli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso e poi trovato morto nel 2016 al Cairo. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pubblici ministeri della Procura di Roma contro la decisione del giudice dell’udienza preliminare che l’11 aprile scorso ha disposto la sospensione del procedimento disponendo nuove ricerche degli imputati a cui notificare gli atti. Con la decisione della Cassazione si riducono i margini, in base a quanto si apprende, di potere celebrare un processo in Italia sul caso Regeni. “Attendiamo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022)loala carico007accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso, il ricercatore italiano scomparso e poi trovato morto nel 2016 al Cairo. Laha dichiarato inammissibile ildei pubblici ministeriProcura di Roma contro la decisione del giudice dell’udienza preliminare che l’11 aprile scorso ha disposto la sospensione del procedimento disponendo nuove ricercheimputati a cui notificare gli atti. Con la decisionesi riducono i margini, in base a quanto si apprende, di potere celebrare unin Italia sul caso. “Attendiamo di ...

